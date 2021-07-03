Українська збірна вперше в історії зіграє в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Оголошено стартові склади збірних України та Англії на матч 1/4 фіналу Євро-2020, який пройде на "Стадіо Олімпіко".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.

Відзначимо, що Андрій Шевченко вирішив грати в цьому матчі з трьома центральними захисниками.

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський не потрапив до заявки на матч. Два дні тому асистент Шевченка Мауро Тассотті повідомляв, що у Малиновського є "фізичні проблеми" і що він готовий не на 100%.

Склади команд

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Циганков, Безус, Зубков, Тимчик, Довбик

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Філіппс, Маунт, Санчо, Кейн, Стерлінг

Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Хендерсон, Рашфорд, Тріпп'єр, Мінгс, Коді, Калверт-Льюїн, Фоден, Чілуелл, Беллінгем

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Нагадаємо, через травми збірній України не можуть допомогти Олександр Зубков, Артем Бєсєдін і Денис Попов.

Матч Україна - Англія розпочнеться о 22.00. Головний арбітр зустрічі - Фелікс Брих з Німеччини.

Україна - Англія: перед матчем

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

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Автор: Антон Дудар