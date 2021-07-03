Оголошено стартові склади збірних України та Англії на матч 1/4 фіналу Євро-2020, який пройде на "Стадіо Олімпіко".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.
Відзначимо, що Андрій Шевченко вирішив грати в цьому матчі з трьома центральними захисниками.
Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський не потрапив до заявки на матч. Два дні тому асистент Шевченка Мауро Тассотті повідомляв, що у Малиновського є "фізичні проблеми" і що він готовий не на 100%.
Склади команд
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Циганков, Безус, Зубков, Тимчик, Довбик
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Філіппс, Маунт, Санчо, Кейн, Стерлінг
Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Хендерсон, Рашфорд, Тріпп'єр, Мінгс, Коді, Калверт-Льюїн, Фоден, Чілуелл, Беллінгем
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Нагадаємо, через травми збірній України не можуть допомогти Олександр Зубков, Артем Бєсєдін і Денис Попов.
Матч Україна - Англія розпочнеться о 22.00. Головний арбітр зустрічі - Фелікс Брих з Німеччини.
Україна - Англія: перед матчем
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
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