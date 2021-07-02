Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з Англією у чвертьфіналі Євро-2020.
"Ми прекрасно розуміємо, з ким будемо грати. Англія - одна з найкращих збірних на чемпіонаті Європи, одна з найбільш збалансованих, має чудових виконавців. Хочу відзначити мого колегу Гарета Саутгейта, який зібрав чудовий колектив, і команду, яка грає в сучасний футбол", - сказав Шевченко, якого цитує офіційний сайт УАФ.
"Я взагалі вважаю, що зараз ми спостерігаємо один із кращих моментів в історії збірної Англії. Футбол цієї країни на підйомі", - сказав Шевченко, згадавши про фінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті і "Челсі".
"Тому на нас чекає важкий поєдинок з дуже сильним суперником", - підкреслив тренер.
Шевченко зазначив, що "жовто-сині" постараються показати свій характер:
"Ми розуміємо, що суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Це такий фундамент нашої команди. Я знаю, що на нас чекає важкий матч, але в моїх гравців є характер. Постараємося його показати".
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Також Шевченко висловив думку, що італійські вболівальники підтримуватимуть збірну України:
"Україна заслужила симпатії вболівальників за самовіддачу на цьому турнірі. Я сподіваюся, ці симпатії перейдуть у ще більшу підтримку. Але Англія показала відмінний футбол, у неї теж багато вболівальників".
Шевченко також повідомив, що Андрій Ярмоленко готовий зіграти в матчі. У той же час Олександр Зубков займається за індивідуальною програмою і на поле не вийде.
Україна - Англія: перед матчем
- Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Через травми збірної України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020, а також Олександр Зубков.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
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