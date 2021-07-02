Андрій Шевченко заявив, що українська збірна постарається показати свій характер.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з Англією у чвертьфіналі Євро-2020.

"Ми прекрасно розуміємо, з ким будемо грати. Англія - одна з найкращих збірних на чемпіонаті Європи, одна з найбільш збалансованих, має чудових виконавців. Хочу відзначити мого колегу Гарета Саутгейта, який зібрав чудовий колектив, і команду, яка грає в сучасний футбол", - сказав Шевченко, якого цитує офіційний сайт УАФ.

"Я взагалі вважаю, що зараз ми спостерігаємо один із кращих моментів в історії збірної Англії. Футбол цієї країни на підйомі", - сказав Шевченко, згадавши про фінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті і "Челсі".

"Тому на нас чекає важкий поєдинок з дуже сильним суперником", - підкреслив тренер.

Шевченко зазначив, що "жовто-сині" постараються показати свій характер:

"Ми розуміємо, що суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Це такий фундамент нашої команди. Я знаю, що на нас чекає важкий матч, але в моїх гравців є характер. Постараємося його показати".

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Також Шевченко висловив думку, що італійські вболівальники підтримуватимуть збірну України:

"Україна заслужила симпатії вболівальників за самовіддачу на цьому турнірі. Я сподіваюся, ці симпатії перейдуть у ще більшу підтримку. Але Англія показала відмінний футбол, у неї теж багато вболівальників".

Шевченко також повідомив, що Андрій Ярмоленко готовий зіграти в матчі. У той же час Олександр Зубков займається за індивідуальною програмою і на поле не вийде.

Україна - Англія: перед матчем

Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Через травми збірної України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020, а також Олександр Зубков.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Антон Дудар