УАФ визначилася з кандидатом на пост тренера збірної України: хто став фаворитом

75-річний Мирон Маркевич став головним кандидатом на посаду тренера збірної України після відставки Сергія Реброва.

Українська асоціація футболу визначилася з основним претендентом на посаду головного тренера національної збірної після відставки Сергія Реброва.

Як повідомляє UA-Футбол з посиланням на джерела, головним кандидатом став 75-річний Мирон Маркевич.

Спочатку у шорт-листі також фігурували італійський спеціаліст Андреа Мальдера та український тренер Ігор Йовічевич, однак саме Мирон Маркевич став головним претендентом на призначення.

Очікується, що рішення щодо нового наставника збірної буде ухвалене найближчим часом. Повідомляється, що призначення не має повної підтримки з боку президента Андрія Шевченка, однак частина керівництва переконує його, що Маркевич є оптимальним варіантом у нинішній ситуації.

Зміна тренера збірної

Зміни на тренерському містку стали наслідком невдалого виступу у відборі до чемпіонату світу. У плей-оф збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3.

Мирон Маркевич з липня 2024 року перебуває без клубу після роботи у львівських "Карпатах", де провів 29 матчів, здобувши 20 перемог.

Якщо призначення підтвердиться, це стане його черговим поверненням до роботи з національною командою України.

Вас також можуть зацікавити новини: