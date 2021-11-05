УАФ продовжила контракт зі скандальним італійцем, який курує українських арбітрів

Лучано Лучі зберіг посаду голови комітету українських арбітрів.

Українська асоціація футболу пролонгувала контракт з головою комітету арбітрів Лучано Лучі. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Деталі нової угоди не вказані. В УАФ переконані, що Лучі сприяє розвитку та "суттєвому прогресу українських рефері". Лучано Лучі: чим він відомий 72-річний італієць обіймає свою посаду з літа 2015 року.

Навесні 2021 року в мережу потрапили скріншоти листування, де Лучано ображав футболістів та тренерів.

Відомий журналіст оприлюднив зарплати топ-чиновників УАФ, в тому числі і Лучі.

Минулого літа Лучі потрапив у ДТП і ЗМІ зазначали, що через наслідки аварії він не зможе обіймати свій пост в УАФ, а замінить його екс-суддя Нікола Ріццолі. Проте, УАФ продовжила угоду з Лучі. Автор: Артем Будрін

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