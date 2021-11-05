Лучано Лучі / фото УАФ
Українська асоціація футболу пролонгувала контракт з головою комітету арбітрів Лучано Лучі.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Деталі нової угоди не вказані. В УАФ переконані, що Лучі сприяє розвитку та "суттєвому прогресу українських рефері".
Лучано Лучі: чим він відомий
- 72-річний італієць обіймає свою посаду з літа 2015 року.
- Навесні 2021 року в мережу потрапили скріншоти листування, де Лучано ображав футболістів та тренерів.
- Відомий журналіст оприлюднив зарплати топ-чиновників УАФ, в тому числі і Лучі.
- Минулого літа Лучі потрапив у ДТП і ЗМІ зазначали, що через наслідки аварії він не зможе обіймати свій пост в УАФ, а замінить його екс-суддя Нікола Ріццолі. Проте, УАФ продовжила угоду з Лучі.