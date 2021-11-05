Лучано Лучі / фото УАФ

Українська асоціація футболу пролонгувала контракт з головою комітету арбітрів Лучано Лучі.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Деталі нової угоди не вказані. В УАФ переконані, що Лучі сприяє розвитку та "суттєвому прогресу українських рефері".

Лучано Лучі: чим він відомий

  • 72-річний італієць обіймає свою посаду з літа 2015 року.
  • Навесні 2021 року в мережу потрапили скріншоти листування, де Лучано ображав футболістів та тренерів.
  • Відомий журналіст оприлюднив зарплати топ-чиновників УАФ, в тому числі і Лучі.
  • Минулого літа Лучі потрапив у ДТП і ЗМІ зазначали, що через наслідки аварії він не зможе обіймати свій пост в УАФ, а замінить його екс-суддя Нікола Ріццолі. Проте, УАФ продовжила угоду з Лучі.

Автор: Артем Будрін