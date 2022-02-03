Важко збагнути, як м'яч опинився у воротах.

В рамках 11-го туру 3-го раунду відбору до чемпіонату світу-2022 в зоні КОНКАКАФ відбувся матч між Канадою та Сальвадором.

Канада впевнено перемогла з рахунком 2:0, але найбільш дивовижним під час поєдинку виявилося перше взяття воріт. На 66-й хвилині нападник збірної Канади Джонатан Девід прострілив на свого партнера Атібу Хатчінсона.

М'яч зачепив захисника сальвадорської команди, потім зрикошетив від воротаря Сальвадора в бік Хатчінсона, який лежав на газоні. Далі м'яч від лежачого Атіби дивом влетів у ворота.

Зазначимо, що Канада лідирує у відборі на ЧС-2022, випереджаючи своїх головних конкурентів США та Мексику на 4 очки. Канадці близькі до того, щоб поїхати на мундіаль в Катар.

Відео моменту з голом на тайм-коді 00:20.

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