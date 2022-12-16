Синиша Михайлович не зміг побороти лейкемію.

У віці 53 років від онкозахворювання помер сербський тренер Синиша Михайлович.

Він з 2019 року боровся з лейкемією. У березні 2021-го Синиша повідомив, що мусить пройти новий курс хіміотерапії.

Цей сезон Синиша почав тренером "Болоньї", яку очолював з 2019 року. У вересні 2022 року він покинув посаду за станом здоров'я.

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Михайлович розпочинав кар'єру футболіста в Сербії, а потім перебрався до Італії, де зробив собі ім'я. Він захищав кольори "Роми", "Лаціо", "Інтера" та "Сампдорії". Михайловичу належить унікальний рекорд: серб так чудово виконував штрафні удари, що дотепер посідає перше місце в історії Серії А за кількістю голів забитих зі штрафних ударів - 28. Його позиція на полі була захисник.

Після завершення кар'єри футболіста Синиша розпочав діяльність тренера. Він очолював "Мілан", "Фіорентину", "Торіно", "Сампдорію", збірну Сербії, а також двічі "Болонью".

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