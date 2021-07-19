Ігор Цимбалістий виступав за дві професійні команди.

Український футболіст Ігор Цимбалістий загинув в результаті отриманих травм в ДТП, яке сталося 19 липня в місті Бурштин в Івано-Франківській області.

Як повідомляє поліція Івано-Франківської області в Facebook, аварія сталася близько 6:15 ранку - на дорозі зіткнулися легкове авто і вантажівка.

Поліцейські встановили, що 36-річний місцевий житель, який був за кермом автомобіля Renault, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Tata.

В результаті аварії водій Renault загинув на місці, а три пасажири були доставлені в лікарню з тілесними ушкодженнями. Як повідомляє "Галка", одним з пасажирів виявився Цимбалістий, який помер у лікарні, не приходячи до тями.

27-річний водій вантажівки та його пасажир отримали незначні тілесні ушкодження. Також встановлено, що водій був тверезим.

Ігор Цимбалістий: чим він відомий

31-річний Цимбалістий грав на позиції нападника.

Він добре відомий за виступами в обласних футбольних і футзальних турнірах.

На професійному рівні Цимбалістий виступав за "Енергетик" (Бурштин) і "Єдність" (Плиски).

Його остання команда - "Прикарпаття-Тепловик" з Івано-Франківська.

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Автор: Антон Дудар