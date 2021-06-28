Керманич збірної України підкреслив, що "жовто-сині" вже добилися результату.

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння зі збірною Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020. Головний тренер "жовто-синіх" вважає, що результат вже зроблений, а "все інше буде приємним бонусом".

Слова коуча наводить You-Tube-канал "Великий футбол".

"Мені особливо мотивувати футболістів не треба. Я зібрав їх і сказав, поки у нас є шанс, ми будемо працювати в тому режимі, в якому ми повинні це робити".

"Команда йшла до цього, ми добилися результату. Зараз у нас розв'язані руки, все інше буде великим бонусом", - наголосив Шевченко.

"Швеція? Дуже хороша команда, з величезною повагою ставлюся до них. Вони мають певний стиль, особливо вертикальні передачі, у них двоє хороших нападників. Команда дуже силова, практично не програє єдиноборства, добре грає на другому поверсі. Швеція заслуговує на повагу", - прокоментував стиль суперника "Шева".

"Найважливіший матч у тренерській кар'єрі? Я думаю, що у мене будуть набагато важливіші матчі попереду", - додав тренер збірної України.

Нагадаємо, що нещодавно на тренуванні Шевченко ефектно виконав "сухий лист".

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Швеція - Україна: перед матчем

Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.

Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

Футболісти збірної України оцінили вихід в плей-оф на Швецію.

У попередній раз Україна і Швеція зустрічалися на Євро-2012. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка - 2:1. До цього команди тричі зустрічалися в неофіційних матчах: Україна один раз виграла, один раз програла і ще раз перемогла в серії пенальті.

Вже відомо, який арбітр розсудить поєдинок між шведами та українцями.

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Автор: Артем Будрін