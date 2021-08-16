Беньямін Вербич / фото Динамо Київ
Нападник "Динамо" Беньямін Вербич вперше став батьком. Кохана футболіста, модель Альвіна Лаллі подарувала йому сина.
Про це Вербич повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Судячи з усього, дитину назвали Май. Словенський футболіст виклав в мережу фото з новонародженим і написав: "Май. 15.8.2021".
фото instagram.com/benjaminverbic7
Також знімками в соцмережі поділилася кохана Вербича. З них стало відомо, що хлопчик народився вагою 3190 кг і зростом 53 см.
фото instagram.com/alvi_lalli
фото instagram.com/alvi_lalli