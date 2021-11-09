Каспер Дольберг хворий на діабет.

У форварда французької "Ніцци" та збірної Данії Каспера Дольберга виявили діабет під час медобстеження.

Про це сам 24-річний нападник розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Ця новина стала несподіванкою, але я щиро радий, що нарешті виявив причину недомагання останніх пару тижнів. Щасливий, тому що лікарі сказали мені, що правильне лікування ніяк не вплине на мою футбольну кар'єру", - заявив Дольберг.

У Каспера діабет першого типу. Здебільшого цим недугом страждають молоді люди до 30 років, також захворювання може бути вродженим. Вилікувати його неможливо, але можна звести симптоми до мінімуму та запобігти ускладненням.

Дольберг посприяв тому, щоб Данія сенсаційно стала півфіналістом Євро-2020. Нападник став найкращим бомбардиром своєї команди на турнірі, забивши три голи.

Перед переїздом до "Ніцци" Каспер захищав кольори "Аяксу" та допоміг нідерландському клубу дістатися півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19.

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Автор: Артем Будрін