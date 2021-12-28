Наставник "Дженоа" вирушив на самоізоляцію.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Генуї.

45-річний тренер виявився не єдиним інфікованим з "Дженоа" - також ковідом захворів капітан команди Доменіко Крішито. Обоє пішли на самоізоляцію. Решта футболістів та членів тренерського штабу "Дженоа" здали негативні тести.

29 грудня "грифони" повернуться до тренувань під керівництвом асистента головного тренера Мауро Тассотті.

Нагадаємо, свій наступний матч "Дженоа" зіграє в гостях проти "Сассуоло". Гра запланована на 6 січня.

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