Оларенваджу Кайоде не повернеться в донецький клуб.

Турецький "Сівасспор" продовжив оренду нападника "Шахтаря" Оларенваджу Кайоде.

Про це повідомив офіційний сайт "Сівасспора".

Угода розрахована ще на один сезон.

Футболіст вже повернувся в розташування турецького клубу.

Зазначимо, що контракт 27-річного Кайоде з "Шахтарем" закінчиться влітку 2022 року. Таким чином, після сезону в "Сівасспорі" він стане вільним агентом.

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У минулому сезоні форвард забив 11 голів у 40 матчах за "Сівасспор" у всіх турнірах.

Оларенваджу Кайоде: кар'єра в "Шахтарі"

Кайоде перейшов в "Шахтар" в 2018 році. Він провів за "гірників" 8 матчів, забивши 3 голи, в сезоні 2017-2018, а в сезоні 2018-2019 забив 1 гол у 16 матчах.

У 2019 році нігерієць був відправлений в оренду в турецький "Газіантепспор", а потім і в "Сівасспор"

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Автор: Антон Дудар