"Бенфіка" програла "Реалу Сосьєдад" в 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів.

У вівторок, 24 жовтня, відбувся поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Бенфіка" приймала "Реал Сосьєдад".

Гра проходила на стадіоні "Да Луж" і завершилася перемогою іспанського клубу.

Результат цієї зустрічі вирішив єдиний гол, який був забитий на 63-й хвилині гри. Автором забитого м'яча став Браїс Мендес, асистував йому Андер Барренечеа.

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Ворота "Бенфіки" в цьому матчі захищав Анатолій Трубін. Український голкіпер зробив кілька хороших сейвів, проте врятувати команду від поразки йому все ж не вдалося. За цю гру статистичний портал WhoScored поставив Анатолію 6,3 бала.

"Бенфіка" - "Реал Сосьєдад" - 0:1

Гол: Мендес 63

"Бенфіка": Трубін, Юрасек (Бернат 59), Антоніо, Отаменді, Ба (Чікінью 82), Аурснес, Невес, Маріу (Кекчу 46), Рафа Сілва, Нерес (Гоувейя 70), Муса (Кабрал 47)

"Реал Сосьєдад": Реміро, Траоре (Елустондо 70), Субельдія, Норман, Нуньос, Мендес, Субіменді, Меріно, Барренечеа (Захарян 76), Оярсабаль (Алі Шо 90+2), Кубо (Фернандес 76)

Попередження: Бернат 78 - Елустондо 71, Меріно 75

Огляд матчу:

"Бенфіка" програла третій поспіль матч в груповому раунді Ліги чемпіонів і займає останнє місце в квартеті D. "Реал Сосьєдад" йде на першій сходинці з 7 балами. Стільки ж очок і у міланського "Інтера", який йде другим. На третій сходинці розташувався "Зальцбург" - 3 очки.

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