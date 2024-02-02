Київське "Динамо" мінімально програло 26-разовому чемпіону Болгарії.

У п'ятницю, 2 лютого, київське "Динамо" під керівництвом Олександра Шовковського провело четвертий контрольний поєдинок в рамках тренувального збору в Туреччині.

Суперником "біло-синіх" був 26-разовий чемпіон і 27-разовий володар Кубка Болгарії - софійський "Левскі".

Матч завершився мінімальною перемогою представника Болгарії.

Результат цього поєдинку вирішив єдиний гол, автором якого став Патрік-Габріель Галчев. Гравець "Левскі" відзначився на 22-й хвилині. У другому таймі футболісти болгарського клубу могли збільшити перевагу в рахунку, але Георгій Бущан двічі врятував "Динамо" після небезпечних ударів з меж штрафного майданчика.

"Динамо" - "Левскі" - 0:1

Гол: Галчев (22)

"Динамо" (стартовий склад): Нещерет, Гусєв, Попов, Михавко, Овчаренко, Бражко, Рамадані, Царенко, Караваєв, Беніто, Ванат

"Динамо" (2 тайм): Бущан, Дубінчак, Дячук, Сирота, Біловар, Волошин, Малиш, Бражко (Царенко, 68), Андрієвський, Пашко (Діалло, 74), Пономаренко

"Левскі" (стартовий склад): Андрєєв, Галчев, Ван дер Каап, Цунамі, Кордоба, Охена, Мітков, Фадіга, Вельтон, Петков, Рікардіньо

Відео гола:

Нагадаємо, "Динамо" розпочало навчально-тренувальний збір у Туреччині 21 січня. За цей період підопічні Олександра Шовковського зіграли вже чотири матчі. Раніше "біло-сині" програли "Баллкані" (0:2), "Легії" (1:3) і обіграли "Пахтакор" (5:1).

Свій наступний контрольний поєдинок "Динамо" зіграє 8 лютого проти латвійського клубу "Лієпая".

Нагадаємо, київське "Динамо" займає п'яте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. В активі "біло-синіх" 28 набраних очок.

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