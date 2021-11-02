Юнаки "Динамо" вже забезпечили собі вихід до плей-оф.

"Динамо" U-19 у четвертому турі Юнацької ліги УЄФА вдома грало проти однолітків з "Барселони".

Кияни здобули розгромну перемогу. З 40-ї хвилини "Динамо" грало в більшості, і забило три переможні м'ячі, маючи чисельну перевагу.

Сенегальський форвард "Динамо" Самба Діалло в цьому матчі оформив дубль. На його рахунку вже п'ять голів у турнірі.

"Динамо" здобуло вже третю розгромну перемогу в турнірі (раніше кияни розбили "Бенфіку" та "Баварію) при одній нічиїй і з 10 очками впевнено лідирує у своїй групі. Кияни вже забезпечили собі вихід до плей-оф.

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У "Барселони" - 4 очки і третя позиція.

"Динамо" U-19 - "Барселона" U-19 - 4:1

Голи: Діалло, 2, 83 - Попов, 45, Дячук, 66, Фуентес, 37

"Динамо" U-19: Нещерет, Боль, Дячук, Бенедюк, Вівчаренко, Яцик, Царенко (Скрипник, 90), Бражко, Попов (Горбач, 90), Волошин (Малиш, 89), Діалло (Ель-Хамішлі, 86)

Відеоогляд матчу

"Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА: що потрібно знати

"Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступає в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією".

Переможець групи вийде до 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

Свій наступний матч "Динамо" проведе 23 листопада - вдома з "Баварією".

Автор: Антон Дудар