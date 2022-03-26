Олександр Петраков / фото REUTERS
Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що головний тренер збірної України Олександр Петраков намагався вступити до тероборони, але йому відмовили через вік.
"Олександр Васильович Петраков залишився в Києві, навіть пішов, як я знаю, до тероборони. Йому сказали: "Олександр Васильович, вам же 64 роки. Давайте ми краще без вас". Він повернувся, там ледь не коктейлі Молотова робив вдома", – сказав Співаковський.
Раніше Петраков сказав, що для нього "Росії більше не існує".
Через війну матч збірної України у відборі на ЧС-2022 проти збірної Шотландії був перенесений на червень. Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом.
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