Олександр Петраков зазначив, що його ніхто не примушував зробити вибір.

Керманич збірної України Олександр Петраков вважає, що на офіційних заходах потрібно розмовляти українською мовою.

Про це головний тренер розповів в інтерв'ю для "Великого футболу".

"Перехід на українську мову? Ніхто не казав, щоб я це зробив. Я ніколи не розмовляв українською мовою. Я вчив в школі українську мову. Я перейшов на українську мову, мені сказали, що у мене непогано виходить. Я розумію, що треба спілкуватися. Головний тренер на офіційних заходах повинен спілкуватися українською мовою. Мене у Львові підтримали, вболівальники написали: "Українська - рідна мова Петракова". Я навіть сам засміявся", - сказав фахівець.

Нагадаємо, що за чутками ЗМІ Петраков заробляє менше, ніж тренер жіночої збірної України.

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Олександр Петраков у збірній України

Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України 18 серпня після того, як Сергію Реброву не вдалося домовитися про розрив контракту з клубом "Аль-Айн" (ОАЕ).

Під керівництвом Петракова Україна провела сім матчів: п'ять офіційних і два товариських. "Жовто-сині" здобули дві перемоги при п'яти нічиїх.

У контрольних матчах українці зіграли внічию з Чехією (1:1) і Болгарією (1:1), а в рамках відбору на ЧС-2022 обіграли Боснію і Герцеговину (2:0 в гостях) і Фінляндію (2:1 в гостях) і розійшлися миром з Казахстаном (2:2), французами (1:1) і боснійцями (1:1).

17 листопада Українська асоціація футболу призначила Петракова повноправним головним тренером збірної України.

Автор: Артем Будрін