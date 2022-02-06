Тренер зізнався, що йому важко повірити в те, що в наш час відбуваються такі ситуації.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував ймовірне вторгнення військ РФ в Україну.

Іспанський фахівець в інтерв'ю клубному сайту "городян" сказав, що планує обговорити це питання з українським півзахисником англійського клубу Олександром Зінченком.

"Ми обов'язково поговоримо про Україну. Ми ще не зробили цього, тому що провели разом тільки 3 або 4 дні, а до цього у нього була травма, і ми зосередилися на цьому.

Пригнічує той факт, що такі речі трапляються в XXI столітті - приймати такі рішення в своїх політичних інтересах. Важко це прийняти. Сусідні країни, які були разом. Потрібно залишатися сильним.

На жаль, відбувається те, що відбувається. Я поговорю з Алексом, він знає про ситуацію набагато краще за мене", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Олександр Зінченко повернувся до складу "Манчестер Сіті" після тривалої перерви. У суботу, 5 лютого українець взяв участь у матчі Кубка Англії проти "Фулхема" і допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу.

Це перше потрапляння Зінченка до складу "городян" з 29 грудня. На початку січня Зінченко перехворів ковідом, а після була травма.

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