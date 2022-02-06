Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував ймовірне вторгнення військ РФ в Україну.
Іспанський фахівець в інтерв'ю клубному сайту "городян" сказав, що планує обговорити це питання з українським півзахисником англійського клубу Олександром Зінченком.
"Ми обов'язково поговоримо про Україну. Ми ще не зробили цього, тому що провели разом тільки 3 або 4 дні, а до цього у нього була травма, і ми зосередилися на цьому.
Пригнічує той факт, що такі речі трапляються в XXI столітті - приймати такі рішення в своїх політичних інтересах. Важко це прийняти. Сусідні країни, які були разом. Потрібно залишатися сильним.
На жаль, відбувається те, що відбувається. Я поговорю з Алексом, він знає про ситуацію набагато краще за мене", - сказав Гвардіола.
Нагадаємо, Олександр Зінченко повернувся до складу "Манчестер Сіті" після тривалої перерви. У суботу, 5 лютого українець взяв участь у матчі Кубка Англії проти "Фулхема" і допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу.
Це перше потрапляння Зінченка до складу "городян" з 29 грудня. На початку січня Зінченко перехворів ковідом, а після була травма.
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- Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У складі "Сіті" Зінченко став тричі чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов разом з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.
- У минулому сезоні на рахунку Олександра 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" 12 матчів - деякий час він був травмований.
- Контракт українського футболіста з "Ман Сіті" діє до 2024 року.