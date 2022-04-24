Румунський фахівець готовий доопрацювати свій контракт з київським грандом.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу висловився з приводу можливого завершення професійної кар'єри.

Румунський фахівець зазначив, що займається справою всього свого життя і досі зберігає ентузіазм і любов до футболу.

"У мене ще два роки контракту, я не знаю, що і як буде. Це любов на все життя. Не всі люблять життя так, як повинні це робити. Я не втратив ентузіазм і любов до футболу.

Все залежить від того, що ви маєте на увазі під життям. Я звик до того, що роблю вже 60 років", - наводить слова Луческу prosport.ro.

Нагадаємо, київське "Динамо" зараз знаходиться в Європі, де проводить серію благодійних матчів на підтримку України.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"