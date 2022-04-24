Мірча Луческу / фото ФК Динамо Київ
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу висловився з приводу можливого завершення професійної кар'єри.
Румунський фахівець зазначив, що займається справою всього свого життя і досі зберігає ентузіазм і любов до футболу.
"У мене ще два роки контракту, я не знаю, що і як буде. Це любов на все життя. Не всі люблять життя так, як повинні це робити. Я не втратив ентузіазм і любов до футболу.
Все залежить від того, що ви маєте на увазі під життям. Я звик до того, що роблю вже 60 років", - наводить слова Луческу prosport.ro.
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Нагадаємо, київське "Динамо" зараз знаходиться в Європі, де проводить серію благодійних матчів на підтримку України.
Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".
- У поточному сезоні "Динамо" посіло останнє місце у своїй групі ЛЧ, а також відстає на два очки від першого місця в турнірній таблиці УПЛ після 18 зіграних турів. У матчі за Суперкубок України кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.