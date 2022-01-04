Мадридський гранд зібрався оформити в січні трансфер Мбаппе.

Нападник ПСЖ та національної збірної Франції Кіліан Мбаппе може змінити Лігу 1 на іспанський чемпіонат вже в зимове трансферне вікно.

Відомий агент Джованні Бранкіні приголомшив несподіваною заявою.

"Тепер все залежить від ПСЖ. "Реал" повернувся в боротьбу, щоб негайно підписати Мбаппе. Мадрид днями запропонував ПСЖ 50 мільйонів євро.

Я не знаю, чим все завершиться. Звичайно, пропозиція Флорентіно Переса заслуговує на увагу. Всім буде шкода, якщо футболіст рівня Мбаппе влітку безкоштовно змінить клуб. Поняття не маю, що Париж планує робити", - цитує агента авторитетне іспанське видання Marca.

Читайте такожПерший гучний трансфер Шевченка: Дженоа погодив перехід екс-форварда МіланаУ нинішньому сезоні Мбаппе в 25 матчах у всіх турнірах за ПСЖ забив 18 голів і віддав 15 асистів. Влітку 2022 року у нього закінчується контракт з французьким грандом, тому вже з січня він може вести переговори з іншими клубами.

Французький ПСЖ намагався укласти з Мбаппе короткостроковий договір, щоб не втрачати найдорожчого футболіста планети безкоштовно, проте форвард відмовився підписувати будь-які контракти з парижанами.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 160 мільйонів євро. Він є найдорожчим гравцем у світі.

Кіліан Мбаппе: кар'єра