Нападник ПСЖ та національної збірної Франції Кіліан Мбаппе може змінити Лігу 1 на іспанський чемпіонат вже в зимове трансферне вікно.
Відомий агент Джованні Бранкіні приголомшив несподіваною заявою.
"Тепер все залежить від ПСЖ. "Реал" повернувся в боротьбу, щоб негайно підписати Мбаппе. Мадрид днями запропонував ПСЖ 50 мільйонів євро.
Я не знаю, чим все завершиться. Звичайно, пропозиція Флорентіно Переса заслуговує на увагу. Всім буде шкода, якщо футболіст рівня Мбаппе влітку безкоштовно змінить клуб. Поняття не маю, що Париж планує робити", - цитує агента авторитетне іспанське видання Marca.
Читайте такожПерший гучний трансфер Шевченка: Дженоа погодив перехід екс-форварда МіланаУ нинішньому сезоні Мбаппе в 25 матчах у всіх турнірах за ПСЖ забив 18 голів і віддав 15 асистів. Влітку 2022 року у нього закінчується контракт з французьким грандом, тому вже з січня він може вести переговори з іншими клубами.
Французький ПСЖ намагався укласти з Мбаппе короткостроковий договір, щоб не втрачати найдорожчого футболіста планети безкоштовно, проте форвард відмовився підписувати будь-які контракти з парижанами.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 160 мільйонів євро. Він є найдорожчим гравцем у світі.
Кіліан Мбаппе: кар'єра
- Мбаппе є вихованцем футбольного клубу "Монако". Дебютував за "монегасків" Мбаппе в 2015 році. Зіграв за "Монако" 60 матчів і забив 27 голів і віддав 16 голів.
- У 2017 році Мбаппе перейшов в ПСЖ. Сума трансферу в підсумки склала 180 мільйонів євро.
- У складі парижан французький нападник зіграв 195 матчів у всіх турнірах і відзначився 147 забитими голами і 76 результативними передачами.
- За національну збірну Франції Мбаппе зіграв 53 матчі і забив 24 голи.