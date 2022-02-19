Харрі Кейн оформив переможний дубль.

В центральному матчі 26-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" приймав "Тоттенхем". Поєдинок вийшов неймовірним за своїм сценарієм.

На 4-й хвилині Деян Кулусевскі забив свій дебютний гол у складі "шпор", проте до перерви Ілкай Гюндоган зрівняв рахунок.

В другому таймі Харрі Кейн знову вивів команду Антоніо Конте вперед, але на 92-й хвилині Ріяд Марез реалізував пенальті і ніби як все йшло до нічиєї. Втім, через три хвилини після голу Мареза Кейн забив переможний гол.

Українець Олександр Зінченко провів усю гру на лаві запасних.

Це перша поразка "Ман Сіті" в АПЛ за останні 16 матчів. Після програшу "Крістал Пелас" 30 жовтня команда Хосепа Гвардіоли виграла 14 поєдинків і лише одного разу зіграла внічию.

"Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" - 2:3

Голи: Гюндоган, 33, Марез, 90+2 (пенальті) - Кулусевскі, 4, Кейн, 59, 90+5

"Манчестер Сіті": Едерсон - Канселу, Ляпорт, Діаш, Уокер - де Брюйне, Родрі, Гюндоган - Бернардо Сілва, Фоден, Стерлінг (Марез, 68)

"Тоттенхем": Льоріс - Емерсон Рояль (Доерті, 83), Ромеро, Даєр, Девіс - Бентанкур, Хьойберг, Сесеньйон (Д. Санчес, 90+4) - Кулусевскі, Кейн, Сон (Моура, 80)

АПЛ: положення команд