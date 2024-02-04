Михайло Мудрик відзначився гольовою передачею в матчі проти "Вулверхемптона".

У неділю, 4 лютого, відбувся поєдинок 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" приймав "Вулвергемптон".

Гра пройшла на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершилася перемогою гостей.

Рахунок у грі був відкритий на 19-й хвилині - відзначився півзахисник "Челсі" Коул Палмер. На 22-й хвилині "Вулвергемптон" зрівняв рахунок завдяки точному удару Матеуса Куньї. На 43-й хвилині "вовки" вийшли вперед - гол у власні ворота забив захисник "Челсі" Аксель Дісасі.

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На 63-й хвилині Матеус Кунья оформив дубль, збільшивши перевагу гостей. На 82-й Кунья реалізував пенальті і довів рахунок до розгромного.

На 86-й хвилині "Челсі" вдалося відіграти один гол-бразильський захисник Тьяго Сілва забив з передачі Михайла Мудрика.

"Челсі" - "Вулверхемптон" - 2:4

Голи: Палмер, 19, Сілва, 86 - Кунья, 22, 63, 82 пен, Дісасі, 43 аг

Відзначимо, що Михайло Мудрик почав матч на лавці запасних. Він з'явився на полі на 72-й хвилині, замінивши Рахіма Стерлінга. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,9 бала.

"Вулверхемптон" набрав 32 очки і піднявся на 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ. "Челсі" з 31 балом займає 11-у позицію.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Крістал Пелас", а "Вулверхемптон" зустрінеться з "Брентфордом".

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