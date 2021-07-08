В рамках справи будуть розслідуватися відразу три епізоди.

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив три справи по відношенню до вболівальників за підсумками матчу 1/2 фіналу Євро-2020 між збірними Англії та Данії.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Зокрема, УЄФА почав розгляд з приводу використання лазерної указки одним з фанатів збірної Англії. Він світив в очі воротареві збірної Данії Касперу Шмейхелю в той момент, коли голкіпер готувався відбити удар з пенальті у виконанні Гаррі Кейна.

Також УЄФА розгляне неповажну поведінку англійський фанів у момент виконання гімну Данії та використання піротехніки.

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Англія - Данія: підсумки матчу

Англія перемогла Данію з рахунком 2:1 у додатковий час.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 7,7).

У фіналі Англія зіграє проти італійців, які у серії пенальті обіграли команду Іспанії. Гра відбудеться 11 липня.

Англія вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи з футболу.

Англія дійшла до свого першого великого фіналу турніру вперше за останні 55 років. Британці взяли золоті медалі на чемпіонаті світу 1966 року, який відбувся на їхній рідній землі. 55 років - це найдовший розрив між фінальними виступами для будь-якої європейської нації в історії двох змагань.

Збірна Данії втретє грала в півфіналі Євро і не змогла вийти в свій другий фінал.

Англія виграла 15 з останніх 17 ігор на стадіоні "Уемблі" у всіх змаганнях, забивши 44 голи і пропустивши лише чотири. Однак їх єдина поразка в рамках цієї серії відбулася від Данії (0:1 у жовтні 2020 року).

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд побив рекорд свого співвітчизника, який теж був голкіпером команди "Трьох левів". У 1966-му році Гордон Бенкс не пропускав 720 хвилин, а Пікфорд зміг не пропустити 725 хвилин. Він побив рекорд і через 300 секунд пропустив шедевральний гол.

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Автор: Антон Дудар