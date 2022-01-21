Ерлінг Холанд жував моркву за кермом.

21-річний норвезький форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд здивував тим, як роздавав автографи вболівальникам прямо зі свого автомобіля.

Холанд їхав на тренування і зупинився біля фанатів. Футбольний вундеркінд випромінював спокій і жував моркву. Ерлінг не відмовив вболівальникам і поставив свої підписи на їх журналах.

Just Erling Haaland doing his best Bugs Bunny impression on the way to training. 🥕🤣pic.twitter.com/YIzHsj1oB3 — MaximBet (@MaximBetUSA) January 20, 2022

Портал Transfermarkt оцінює Холанда в 150 мільйонів євро. Більшу ціну ресурс поставив лише Кіліану Мбаппе - 160 млн євро.

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