21-річний норвезький форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд здивував тим, як роздавав автографи вболівальникам прямо зі свого автомобіля.
Холанд їхав на тренування і зупинився біля фанатів. Футбольний вундеркінд випромінював спокій і жував моркву. Ерлінг не відмовив вболівальникам і поставив свої підписи на їх журналах.
Just Erling Haaland doing his best Bugs Bunny impression on the way to training. 🥕🤣pic.twitter.com/YIzHsj1oB3— MaximBet (@MaximBetUSA) January 20, 2022
Портал Transfermarkt оцінює Холанда в 150 мільйонів євро. Більшу ціну ресурс поставив лише Кіліану Мбаппе - 160 млн євро.
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Ерлінг Холанд: форвард-вундеркінд
- У грудні 2019 року Холанд перейшов до "Боруссії" з "Зальцбурга" й дебютував за дортмундський клуб, забивши три голи за 23 хвилини. У перших п'яти матчах у Бундеслізі Холанд забив 8 голів, встановивши рекорд турніру.
- У лютому 2020 року Холанд встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, швидше за всіх забивши десять м'ячів у турнірі. У сезоні 2020/2021 Холанд встановив ще одне досягнення, забивши найбільше голів у перших десяти матчах у ЛЧ.
- 30 травня 2019 року Холанд забив 9 голів за молодіжну збірну Норвегії в матчі чемпіонату світу проти Гондурасу.
- Перші сто голів у кар'єрі Холанд забив швидше, ніж Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі.