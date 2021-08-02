Зоря стартує з раунду плей-офф / фото ФК Зоря
Луганська "Зоря" дізналася суперника в раунді плей-офф Ліги Європи - жеребкування цієї стадії турніру відбулося 2 серпня.
За підсумками жеребкування бронзовий призер УПЛ зіграє з переможцем пари "Рапід "Відень (Австрія) - "Анортосіс" (Кіпр).
На кону стоятиме путівка в груповий етап Ліги Європи.
Матчі раунду плей-офф пройдуть 19 і 26 серпня.
Результати жеребкування раунду плей-офф
twitter.com/UEFAcom_ru
twitter.com/UEFAcom_ru
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Нагадаємо, що з цього сезону на груповому етапі Ліги Європи зіграють 32 клуби, а не 48, як раніше. У зв'язку з цим кількість учасників кваліфікації скоротилася.
"Зоря" в єврокубках 2021-2022
- Луганська "Зоря" стартує в єврокубках з раунду плей-офф Ліги Європи. Таким чином, для потрапляння в груповий етап луганчанам належить пройти один раунд.
- Раніше "Зоря" чотири рази грала у кваліфікації Ліги Європи та у всіх чотирьох випадках зупинялася за крок від виходу в груповий етап, поступаючись у раунді плей-офф.
- У разі поразки в раунді плей-офф Ліги Європи "Зоря" потрапить до групового етапу нового турніру УЄФА - Ліги конференцій.