Відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи.

Луганська "Зоря" дізналася суперника в раунді плей-офф Ліги Європи - жеребкування цієї стадії турніру відбулося 2 серпня.

За підсумками жеребкування бронзовий призер УПЛ зіграє з переможцем пари "Рапід "Відень (Австрія) - "Анортосіс" (Кіпр).

На кону стоятиме путівка в груповий етап Ліги Європи.

Матчі раунду плей-офф пройдуть 19 і 26 серпня.

Результати жеребкування раунду плей-офф

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Нагадаємо, що з цього сезону на груповому етапі Ліги Європи зіграють 32 клуби, а не 48, як раніше. У зв'язку з цим кількість учасників кваліфікації скоротилася.

"Зоря" в єврокубках 2021-2022

Луганська "Зоря" стартує в єврокубках з раунду плей-офф Ліги Європи. Таким чином, для потрапляння в груповий етап луганчанам належить пройти один раунд.

Раніше "Зоря" чотири рази грала у кваліфікації Ліги Європи та у всіх чотирьох випадках зупинялася за крок від виходу в груповий етап, поступаючись у раунді плей-офф.

У разі поразки в раунді плей-офф Ліги Європи "Зоря" потрапить до групового етапу нового турніру УЄФА - Ліги конференцій.

Автор: Антон Дудар