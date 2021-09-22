Сергій Нагорняк і Олексій Бєлік розповіли, що чекають від матчу.

Експерти поділилися своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі "Шахтаря" і "Динамо" в матчі за Суперкубок України.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо.

Екс-футболіст збірної України Сергій Нагорняк, якого цитує Sport.ua, вважає, що "Динамо" зараз виглядає краще:

"Все що завгодно може бути в іграх "Шахтаря" і "Динамо". Але по грі, на сьогоднішній день, "Динамо" виглядає краще. А гра "Шахтаря" після матчу з "Шерифом" це одна загадка, чесно кажучи".

Нагорняк також висловив думку, що "Динамо" може побудувати гру на контратаках, оскільки у киян це добре виходить. Крім того, він відповів на питання, чи буде матч результативним:

"Голи будуть, мені здається. Якщо "Динамо" першим заб'є, "Шахтарю" складно буде. Гра буде цікава!".

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік вважає, що матч повинен вийти видовищним:

"Очікування у мене змішані, тому що, з одного боку - бажання побачити протистояння "Шахтаря" Де Дзербі та "Динамо" Луческу дуже велике, а з іншого - матч пройде в незручний час, в обох команд настає період важливих ігор в чемпіонаті та в Лізі чемпіонів. Але чекаю видовищного матчу, тому що є можливість виграти перший трофей в сезоні".

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Також він підкреслив, що поразка від "Динамо" ще сильніше вдарить по перспективах "Шахтаря" на цей сезон:

"Після поразки від "Шерифа", у гірників є два варіанти: або вони збирають волю в кулак і перемагають, що їм допоможе в наступних матчах, або програють і психологічно буде ще важче".

Шахтар - Динамо: перед матчем

Матч "Шахтар" - "Динамо" пройде сьогодні, 22 вересня. Початок - о 21.00.

"Динамо" зіграє в матчі як чемпіон України та володар Кубка країни. "Шахтар" побореться за трофей на правах срібного призера УПЛ.

"Динамо" є чинним володарем трофею і вигравало його три рази поспіль.

Всього на рахунку киян 9 перемог у матчах за Суперкубок при 5 поразках, тоді як у "Шахтаря" - 8 перемог і 8 поразок.

У цьому сезоні "Шахтар" та "Динамо" один проти одного ще не грали, а в минулому команди обмінялися перемогами в УПЛ (3:0 на користь "Шахтаря" і 1:0 на користь "Динамо"), а у Суперкубку "Динамо" перемогло з рахунком 3:1.

Головним арбітром зустрічі призначено Андрія Коваленка. Він ще не працював на дуелях "Шахтаря" і "Динамо".

Автор: Антон Дудар