Матч за Суперкубок України між "Динамо" та "Шахтарем" не відбудеться 24 липня, як повідомлялося раніше.
УПЛ задовольнила прохання киян перенести гру. Сторона "Шахтаря" теж підтримала цю ініціативу. Нова дата зустрічі - 22 вересня 2021 року.
Про це йдеться у відповідній заяві на офіційному сайті УПЛ.
Таке рішення було прийняте, щоб вберегти футболістів від надмірних навантажень, адже ті, хто грав на Євро-2020 матимуть обмаль часу на відновлення.
Дуель грандів вітчизняного футболу відбудеться на НСК "Олімпійський". Усі квитки куплені раніше залишаються чинними. Нагадаємо, УПЛ стартує 25 липня.
Суперкубок України-2021: цифри і факти
- "Динамо" зіграє в матчі як чемпіон України і володар Кубка країни. "Шахтар" побореться за трофей на правах срібного призера УПЛ.
- "Динамо" є чинним володарем трофею і вигравало його три рази поспіль.
- Всього на рахунку киян 9 перемог у матчах за Суперкубок при 5 поразках, тоді як у "Шахтаря" - 8 перемог і 8 поразок.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу 8 разів вигравав Суперкубок і є рекордсменом за цим показником серед тренерів.
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