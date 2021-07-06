"Динамо" та "Шахтар" посперечаються за трофей 22 вересня.

Матч за Суперкубок України між "Динамо" та "Шахтарем" не відбудеться 24 липня, як повідомлялося раніше.

УПЛ задовольнила прохання киян перенести гру. Сторона "Шахтаря" теж підтримала цю ініціативу. Нова дата зустрічі - 22 вересня 2021 року.

Про це йдеться у відповідній заяві на офіційному сайті УПЛ.

Таке рішення було прийняте, щоб вберегти футболістів від надмірних навантажень, адже ті, хто грав на Євро-2020 матимуть обмаль часу на відновлення.

Дуель грандів вітчизняного футболу відбудеться на НСК "Олімпійський". Усі квитки куплені раніше залишаються чинними. Нагадаємо, УПЛ стартує 25 липня.

Суперкубок України-2021: цифри і факти

"Динамо" зіграє в матчі як чемпіон України і володар Кубка країни. "Шахтар" побореться за трофей на правах срібного призера УПЛ.

"Динамо" є чинним володарем трофею і вигравало його три рази поспіль.

Всього на рахунку киян 9 перемог у матчах за Суперкубок при 5 поразках, тоді як у "Шахтаря" - 8 перемог і 8 поразок.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу 8 разів вигравав Суперкубок і є рекордсменом за цим показником серед тренерів.

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Автор: Артем Будрін