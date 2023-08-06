Лондонська команда в драматичному стилі виграла трофей.

6 серпня відбувся матч за Суперкубок Англії-2023, де чинний чемпіон "Манчестер Сіті" поступився віце-чемпіону "Арсеналу".

Рахунок відкрив на 77-й хвилині Коул Палмер, забивши з передачі Кевіна Де Брюйне у ворота Аарона Ремсдейла. Але "Арсенал" врятувався дивовижним чином - на 90+11-й хвилині забив гол Леандро Троссард.

У серії пенальті Родрі та Де Брюйне не забили свої удари, Бернарду Сілва лише зміг реалізувати "одинадцятиметровий". Гравці "Арсеналу" не схибили - Едегор, Вієйра, Сака і Троссард влучили у сітку воріт "містян".

Суперкубок Англії, фінал

Манчестер Сіті - Арсенал - 1:1 (1:4 – пен.)

Голи: Палмер, 77 – Троссард, 90+11

Манчестер Сіті: Ортега – Аканджі, Діаш, Стоунз, Вокер – Ковачич (де Брюйне, 64), Родрі – Гріліш (Фоден, 57), Альварес, Б. Сілва – Голанд (Палмер, 63)

Арсенал: Рамсдейл – Тімбер (Тірні, 75), Габріель, Саліба, Б. Вайт – Парті, Райс (Нкетіа, 80), Едегор – Мартінеллі (Троссар, 75), Гаверц (Вієйра, 87), Сака

Додамо, що 11 вересня "Ман Сіті" зіграє у першому турі АПЛ проти "Бернлі", а "каноніри" наступного дня прийматимуть вдома "Ноттінгем Форест".

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