До забитого м'яча Віктор Коваленко додав результативний пас.

Український півзахисник Віктор Коваленко відзначився двома результативними діями в матчі за італійську "Спецію".

Це сталося в поєдинку 9-го туру Серії А проти "Салернітани".

Екс-гравець "Шахтаря" на 51-й хвилині віддав результативний пас, а на 76-й хвилині відзначився вже сам, забивши переможний м'яч. Коваленко зробив рахунок 2:1.

Для українця це дебютний гол і дебютний пас у складі "Спеції". Він провів свій третій матч за команду.

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Портал SofaScore поставив Коваленку, який відіграв весь матч, оцінку 7,9. Він став найкращим у складі своєї команди і одним з двох найкращих гравців матчу.

Відзначимо, що ця перемога дозволила "Спеції" піднятися із зони вильоту на 15-е місце в таблиці чемпіонату Італії.

Відеоогляд матчу

Віктор Коваленко: кар'єра в Італії

На початку 2020 року Віктор Коваленко перейшов в "Аталанту" з "Шахтаря" за півроку до закінчення контракту з "гірниками". Футболіст підписав повноцінний контракт з італійським клубом, який розрахований на 4,5 роки. "Аталанта" заплатила "Шахтарю" за футболіста 700 тисяч євро.

Коваленко був другим українцем в "Аталанті" після Руслана Малиновського.

За "Аталанту" Коваленко зіграв тільки в одному матчі, а влітку був відданий в оренду в "Спецію".

Українець дебютував за новий клуб у серпні в матчі Кубка Італії.

Автор: Антон Дудар