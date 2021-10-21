Турнір був перенесений на початок наступного року.

Клубний чемпіонат світу з футболу перенесений з грудня 2021 року на початок наступного року.

Як повідомив в Twitter журналіст Роб Харріс, турнір пройде в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Точні дати турніру будуть озвучені пізніше.

Спочатку ЧС серед клубів повинна була приймати Японія, проте влада країни відмовилися від проведення турніру через ситуацію з коронавірусом.

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На даний момент відомо, що переможець Ліги чемпіонів "Челсі" підтвердив свою участь у турнірі.

Клубний чемпіонат світу: що потрібно знати

Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 18-й раз.

У ньому візьмуть участь сім клубів. Далі турнір планують розширити до 24 учасників.

Торік переможцем Клубного ЧС стала "Баварія".

Автор: Антон Дудар