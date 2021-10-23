Михайло Шестаков оформив переможний дубль.

Рівненський "Верес" обіграв "Маріуполь" в матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги.

В першому таймі команди голів не забивали, а на другу половину зустрічі наставник "Вереса" Юрій Вірт випустив форварда Михайла Шестакова, котрий став "джокером". 31-річний нападник вдало замінив свого тезку Сергійчука та забив двічі гостям з Маріуполя.

"Верес" набрав 18 очок і піднявся на восьме місце в таблиці УПЛ. "Маріуполь" залишається на останній позиції з 4 балами.

"Верес" - "Маріуполь" 2:0

Голи: Шестаков, 64, 80

"Верес": Когут, Нємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат, Полюлях (Махнєв, 88), Петько, Г. Пасіч (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Є. Пасіч (Дахновський, 42), Сергійчук (М. Шестаков, 46)

"Маріуполь": Кудрик, Стасюк, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Чех, Кащук (Світюха, 86), Топалов, Мішньов (Шостак, 86), Очеретько, Кулаков (В'юнник, 67)

Відео огляд матчу

УПЛ: 12-й тур

Автор: Артем Будрін