Футболістка збірної України дуже емоційно висловилася про війну.

Футболістка французького "Реймса" і збірної України Тетяна Романенко поділилася своїми переживаннями через війну, яку розв'язала РФ в Україні.

У своєму Instagram 31-річна спортсменка опублікувала дуже вибуховий пост, в якому поділилася своїми емоціями.

"Мій перший пост українською мовою! Тому що я свідомо відмовляюся розмовляти мовою людей, які несуть біль і страждання в мою країну. Нехай я буду розмовляти з помилками і, може, це буде не зовсім мелодійно, але мої діти вже будуть розмовляти без помилок, а мої онуки в свою чергу, ніколи не вимовлять російське слово, тому що вони будуть знати, що це мова боягузів, мова диктатури, мова, на котрій давалися команди знищувати українську націю і українську культуру. Вони знатимуть, що це мова, яка століттями несе смерть на українську землю.

Я сподіваюся, що ці виродки, які зараз на нашій землі, будуть жити довго, до глибокої старості. Ні, я не збожеволіла. Померти - це просто, це дуже легка ціна всього скоєного в Україні та інших країнах світу. Я хочу, щоб коли ми перемогли, ці створіння дожили до глибокої старості як полонені, і щоб кожну секунду свого жалюгідного існування вони страждали так, як страждають батьки, які втратили своїх дітей, як страждають матері, які втратили своїх синів, як всі ті, хто втратив своїх близьких, свої будинки і своє майбутнє.

Щоб вони благали померти, але не вмирали. А коли померли, то і на тому світі, щоб їм не було спокою. Бо вони будуть горіти в пеклі, і назавжди їх нікчемні душі будуть знищені.

Війна - це найстрашніше, що може трапитися, але вона знімає всі маски. Вона створить героїв і зрадників! Вона покаже тобі, хто ти насправді і хто всі ті люди, яких ти вважав друзями. Бо перед лицем війни ми всі голі і ми всі такі, яка наша сутність. Тому бережіть тих, хто під час біди простягнув руку допомоги, а всіх інших слідом за російським кораблем!

І не сумнівайтеся, ми переможемо! Тримаємося, молюся за всіх воїнів, лікарів, волонтерів, захисників, всіх, хто ризикує життям в тилу і на передовій, всіх, хто ночує в підвах і метро, всіх, хто вивозить сім'ї під обстрілами нелюдів, всіх, хто допомагає Україні йти до перемоги. Молюся за вас всіх і за тебе, рідна! Тримайтеся, залишилося трохи. Слава Україні" – написала Романенко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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