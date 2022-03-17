Сергій Ребров вважає, що під час війни не можна зайняти нейтральну позицію.

Колишній тренер "Динамо", а нині наставник "Аль-Айна" (ОАЕ) Сергій Ребров поділився думкою про Анатолія Тимощука, який не висловлював свою позицію з приводу нападу Росії на Україну. Тимощук при цьому живе в Санкт-Петербурзі й працює помічником тренера "Зеніту".

Реброва цитує "Команда №1".

"На жаль, існує категорія людей, які розуміють, що в Україну вони вже не повернуться, а в Європі вони нікому не потрібні. Можливо, у когось із них і є якась позиція, але вони її не озвучують і сидять мовчки. Це стосується не тільки спортсменів, а й людей шоу-бізнесу, що народилися в Україні…

Я впевнений, що Толя десь всередині переживає, але йому, напевно, потрібно годувати свою сім'ю - і це для нього важливіше громадянської позиції. Це його життя. Ось тільки під час війни не можна зайняти нейтральну позицію. Посиджу, мовляв, пару тижнів, почекаю, на чиєму боці буде перевага, і потім висловлю свою думку. Ні. Такого не буде, і я сподіваюся, що наша країна очиститься від таких людей", – сказав Ребров.

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