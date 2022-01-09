Роман Григорчук комплектує склад "моряків".

У суботу, 8 січня, одеський "Чорноморець" вийшов з відпустки під керівництвом нового головного тренера Романа Григорчука.

Новий наставник одеситів провів ознайомлювальне тренування перед вильотом на збори.

Повернення українського фахівця в стан "моряків" очікувано супроводжується трансферною кампанією в зимове вікно переходів, а черговими новачками одеського колективу, як повідомляє телеграм-канал "Бомбардир", можуть стати нападник Орест Кузик і захисник Микола Морозюк.

Футболісти, які до початку цього сезону виступали в чемпіонаті Кіпру і Туреччини відповідно, в першій частині футбольного року не отримували належної ігрової практики. При цьому Морозюк і зовсім провів цей період поза будь-якої футбольної команди, завершивши до цього відносини з "Різеспором".

Читайте такожАгент екс-капітана Динамо пояснивши, чому його клієнт відмовився переходити в клуб АПЛ26-річний Кузик в цьому сезоні виступає в ФК "Рух", зігравши дев'ять матчів і забивши один м'яч. Раніше він також виступав за кіпрський "Пафос", "Десну", "Дніпро-1", грецьку "Янніну", "Сталь", "Говерлу" і молодіжку "Динамо".

Очікується, що найближчим часом необхідні деталі для трансферів 26- і 33-річного виконавців будуть завершені, після чого вони приєднаються до "Чорноморця" на зимових зборах.

"Чорноморець" пішов на перерву 13 командою УПЛ, маючи 14 очок у турнірній таблиці.

Микола Морозюк: кар'єра