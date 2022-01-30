Футболіст збірної Колумбії і португальського "Порту" Луїс Діас перебрався в англійський "Ліверпуль".
Про це повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу.
За інформацією ЗМІ, контракт колумбійця з "червоними" розрахований до літа 2027 року.
"Порту" заробить на продажу 25-річного футболіста 60 млн євро: 40 млн "Ліверпуль" заплатить відразу, а ще 20 млн у вигляді бонусів.
У 2019-му "дракони" придбали Луїса у колумбійського "Атлетіко Хуніор" за 7 млн євро.
У "Порту" Діас встиг стати легендою клубу, провівши 125 матчів, в яких відзначився 41-м голом і 19-ма асистами.
Читайте такожЧелсі без проблем переміг Тоттенхем в центральному матчі 23-го туру АПЛ (відео)Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп вже прокоментував трансфер зіркового вінгера. Німецький фахівець не приховував своєї радості від даної угоди і розсипався в компліментах на адресу Діаса.
"Він видатний гравець, за яким ми стежили дуже довгий час. Вважаємо, у нього є все необхідне, щоб вписатися в наш стиль гри і адаптуватися до АПЛ - як фізично, так і психологічно.
Він жадає успіху і знає - потрібно боротися, щоб отримати те, що ти хочеш. Він боєць, без сумніву. Вмілий командний гравець, який завжди націлений на ворота.
Ця команда заслуговує того, щоб додати в якості. Коли ми грали проти Луїса на початку цього сезону, ми бачили, який він небезпечний, який він швидкий і як його характер спрямований на допомогу своїй команді", – сказав Клопп в інтерв'ю клубному сайту.
Читайте такожГучний трансфер в Італії: Ювентус підписав нападника за 75 млн євро"Ліверпуль": результати в сезоні
- У поточному сезоні англійської Прем'єр ліги "Ліверпуль" йде на другому місці з 48 балами в активі. Відставання від лідируючого "Ман Сіті" становить 9 очок.
- У Кубку англійської ліги "Ліверпуль" пробився у фінал, де зіграє проти лондонського "Челсі".
- У Кубку Англії підопічні Юргена Клоппа в рамках 1/16 фіналу зіграють проти "Кардіффа".
- У Лізі чемпіонів "Ліверпуль" посів перше місце в групі з "Атлетіко", "Порту" і "Міланом", набравши 18 очок. В 1/8 фіналу "червоні" зіграють проти міланського "Інтера".