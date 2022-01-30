Юрген Клопп розсипався в компліментах на адресу новачка "Ліверпуля" Луїса Діаса.

Футболіст збірної Колумбії і португальського "Порту" Луїс Діас перебрався в англійський "Ліверпуль".

Про це повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу.

За інформацією ЗМІ, контракт колумбійця з "червоними" розрахований до літа 2027 року.

"Порту" заробить на продажу 25-річного футболіста 60 млн євро: 40 млн "Ліверпуль" заплатить відразу, а ще 20 млн у вигляді бонусів.

У 2019-му "дракони" придбали Луїса у колумбійського "Атлетіко Хуніор" за 7 млн євро.

У "Порту" Діас встиг стати легендою клубу, провівши 125 матчів, в яких відзначився 41-м голом і 19-ма асистами.

Читайте такожЧелсі без проблем переміг Тоттенхем в центральному матчі 23-го туру АПЛ (відео)Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп вже прокоментував трансфер зіркового вінгера. Німецький фахівець не приховував своєї радості від даної угоди і розсипався в компліментах на адресу Діаса.

"Він видатний гравець, за яким ми стежили дуже довгий час. Вважаємо, у нього є все необхідне, щоб вписатися в наш стиль гри і адаптуватися до АПЛ - як фізично, так і психологічно.

Він жадає успіху і знає - потрібно боротися, щоб отримати те, що ти хочеш. Він боєць, без сумніву. Вмілий командний гравець, який завжди націлений на ворота.

Ця команда заслуговує того, щоб додати в якості. Коли ми грали проти Луїса на початку цього сезону, ми бачили, який він небезпечний, який він швидкий і як його характер спрямований на допомогу своїй команді", – сказав Клопп в інтерв'ю клубному сайту.

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