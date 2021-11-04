Фернандо став автором ювілейного голу / фото REUTERS

Донецький "Шахтар" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реала" забив свій ювілейний гол.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", м'яч, забитий Фернандо, став для "Шахтаря" 5000-м в історії.

Таким чином, бразилець вписав своє ім'я в історію донецького клубу.

Голи "Шахтаря" розподілилися наступним чином: в чемпіонатах СРСР і України "гірники" забили 3 835 м'ячів, в Кубках СРСР і України - 728, в Суперкубку України - 36, в єврокубках 401 гол.

Читайте такожЛідер Реала похвалив Шахтар після матчу Ліги чемпіонів

"Реал" - "Шахтар": підсумки матчу

  • "Реал" переміг "Шахтар" з рахунком 2:1: відео голів матчу.
  • "Реал" забив свій 1000-й і 1001-й гол в історії Ліги чемпіонів. Автором голів став Карім Бензема.
  • Бензема став четвертим футболістом в історії турніру, якому підкорилася позначка в 75 забитих м'ячів. Більше нього забивали в найпрестижнішому змаганні лише Лео Мессі, Кріштіану Роналду і Роберт Левандовскі.
  • Положення команд у групі D: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.
  • Гол Фернандо став першим для українських команд у поточному розіграші ЛЧ.
  • У 5-му турі "Шахтар" 24-го листопада зіграє проти "Інтера" в Італії.

Автор: Антон Дудар