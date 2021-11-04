Солідна цифра: Шахтар забив ювілейний гол в історії клубу (відео)

М'яч у ворота "Реала" став 5000-м для "гірників".

Донецький "Шахтар" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реала" забив свій ювілейний гол. Як повідомляє офіційний сайт "гірників", м'яч, забитий Фернандо, став для "Шахтаря" 5000-м в історії. Таким чином, бразилець вписав своє ім'я в історію донецького клубу. Голи "Шахтаря" розподілилися наступним чином: в чемпіонатах СРСР і України "гірники" забили 3 835 м'ячів, в Кубках СРСР і України - 728, в Суперкубку України - 36, в єврокубках 401 гол. Читайте такожЛідер Реала похвалив Шахтар після матчу Ліги чемпіонів "Реал" - "Шахтар": підсумки матчу "Реал" переміг "Шахтар" з рахунком 2:1: відео голів матчу.

"Реал" забив свій 1000-й і 1001-й гол в історії Ліги чемпіонів. Автором голів став Карім Бензема.

Бензема став четвертим футболістом в історії турніру, якому підкорилася позначка в 75 забитих м'ячів. Більше нього забивали в найпрестижнішому змаганні лише Лео Мессі, Кріштіану Роналду і Роберт Левандовскі.

Положення команд у групі D: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.

Гол Фернандо став першим для українських команд у поточному розіграші ЛЧ.

У 5-му турі "Шахтар" 24-го листопада зіграє проти "Інтера" в Італії. Автор: Антон Дудар

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