Нова форма збірної України / фото facebook.com/andriy.pavelko

У соціальних мережах УЄФА з'являються коментарі від уболівальників у зв'язку з рішенням союзу прибрати з футболки збірної України слоган "Героям слава!".

"Правда не продається", "Україна захищає Європу і весь цивілізаційний світ", "Слава Україні" і "Героям слава" - святі слова", - в коментарях захищають проукраїнську сторону користувачі.

А ось так в Twitter відреагував народний депутат Олексій Гончаренко.

Також багато "прилетіло" докорів в сторону УЄФА з приводу корупції.

Форма України на Євро-2020:

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Автор: Артем Будрін