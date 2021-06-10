У соціальних мережах УЄФА з'являються коментарі від уболівальників у зв'язку з рішенням союзу прибрати з футболки збірної України слоган "Героям слава!".
"Правда не продається", "Україна захищає Європу і весь цивілізаційний світ", "Слава Україні" і "Героям слава" - святі слова", - в коментарях захищають проукраїнську сторону користувачі.
А ось так в Twitter відреагував народний депутат Олексій Гончаренко.
За этой «величайшей победой» российской дипломатии можно было бы наблюдать очень долго, если не учесть, что в вопросе Крыма УЕФА послала Россию нахер.— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) June 10, 2021
Крым на всех картах и на нашей форме остается украинским! #crimeaisukrainepic.twitter.com/IStQkGLeGJ
Також багато "прилетіло" докорів в сторону УЄФА з приводу корупції.
Форма України на Євро-2020:
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма буде представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020.
- Легенда "Динамо" Віктор Леоненко осоромився своїм висловлюванням про форму збірної, але потім вибачився.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про реакцію росіян на форму української команди.
- Російський футбольний союз тим часом звернувся в УЄФА через форму збірної України.
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