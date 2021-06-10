УЄФА погіршив свою репутацію.

У соціальних мережах УЄФА з'являються коментарі від уболівальників у зв'язку з рішенням союзу прибрати з футболки збірної України слоган "Героям слава!".

"Правда не продається", "Україна захищає Європу і весь цивілізаційний світ", "Слава Україні" і "Героям слава" - святі слова", - в коментарях захищають проукраїнську сторону користувачі.

А ось так в Twitter відреагував народний депутат Олексій Гончаренко.

За этой «величайшей победой» российской дипломатии можно было бы наблюдать очень долго, если не учесть, что в вопросе Крыма УЕФА послала Россию нахер.



Крым на всех картах и на нашей форме остается украинским! #crimeaisukrainepic.twitter.com/IStQkGLeGJ — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) June 10, 2021

Також багато "прилетіло" докорів в сторону УЄФА з приводу корупції.

Форма України на Євро-2020:

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Автор: Артем Будрін