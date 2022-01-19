Скромний "Санкт-Паулі" вибив команду Марко Розе з турніру.

Дортмундська "Боруссія" вилетіла з Кубку Німеччини. В рамках 1/8 фіналу "джмелі" зазнали поразки від представника другого за силою дивізіону "Санкт-Паулі".

Таким чином, в цьому році зміниться володар Кубка Німеччини, адже дортмундці виграли трофей у 2021 році, а захистити титул не змогли.

"Санкт-Паулі" - "Боруссія" Д - 2:1

Голи: Аменьїдо, 4, Вітсель, 40 (автогол) - Холанд, 58 (з пенальті)

Відео огляд матчу

Нагадаємо, що "Баварія" покинула турнір ще раніше, пропустивши 5 голів від "Боруссії" Менхенгладбах.

"Боруссія" Дортмунд: результати в сезоні