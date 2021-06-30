Культовий російський журналіст й коментатор Василь Уткін захопився грою команди Андрія Шевченка, привітав гаслом "Слава Україні!" з історичним успіхом та побажав пройти Англію на стадії 1/4 фіналу Євро-2020.

На своєму Telegram-каналі коментатор виставив відповідний пост.

"Якщо Англію за відмову від гри в футбол покарає саме Україна, я буду просто щасливий. Хоча коефіцієнт на це в основний час менш ніж 15 я сприйму як наругу (до питання про шанси). Які молодці. До останньої хвилини. Upd. Як же я міг забути... Слава Україні!", - написав Уткін.