Культовий російський журналіст й коментатор Василь Уткін захопився грою команди Андрія Шевченка, привітав гаслом "Слава Україні!" з історичним успіхом та побажав пройти Англію на стадії 1/4 фіналу Євро-2020.
На своєму Telegram-каналі коментатор виставив відповідний пост.
"Якщо Англію за відмову від гри в футбол покарає саме Україна, я буду просто щасливий. Хоча коефіцієнт на це в основний час менш ніж 15 я сприйму як наругу (до питання про шанси). Які молодці. До останньої хвилини. Upd. Як же я міг забути... Слава Україні!", - написав Уткін.
Нагадаємо, що 49-річний Уткін підтримав українську сторону, коли в Росії чиновники почали обурюватися написом "Слава Україні!" на футболках нашої збірної.
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