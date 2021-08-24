Італієць Лучано Лучі госпіталізований після аварії.

Голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив в ДТП у столиці України.

Про це повідомляє "Центр новин".

Орієнтовно о 16:00 23 серпня на лівому березі Києва неподалік бориспільської траси зіткнулися три автомобілі, в одному з яких перебував 72-річний італієць.

Шестеро осіб зазнали пошкоджень, в тому числі Лучі та двоє дітей. Стан Лучі невідомий, але його ушпиталили. Функціонер сидів в автомобілі "Audi", шофер якого не впорався з кермуванням.

Цим водієм був депутат Верховної ради України від партії "Слуга народу" Олександр Трухін. Невідомо чому Лучі знаходився в одному автомобілі з Трухіним. Нардепа не доправили у лікарню, він обійшовся легким шоком.

У травні цього року Лучано продовжив угоду з УАФ. Італієць був фігурантом великих скандалів в українському футболі.

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Автор: Артем Будрін