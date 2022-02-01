Колишній півзахисник "Динамо" чотири роки поспіль взагалі не пив спиртного.

Екс-футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв пригадав, як президент столичного клубу Ігор Суркіс примусив його відмовитися від вживання алкоголю.

Цитує 36-річного Алієва видання Гордон.

"Коли Юрій Сьомін був у "Динамо" - я закодувався. Чотири роки взагалі не пив. Я Ігореві Суркісу пообіцяв. Він мені так і сказав: "Принесеш довідку - тоді я тобі пробачу". Хоча в мене було таке, що, справді, могли з команди вигнати. Я приніс - він мені все пробачив", - сказав Алієв.

"Я спочатку в це вірив. Я дійсно в це вірив... А потім я вже знав - це все маячня. Кодування - це все самонавіювання. Якщо ти сам це вирішиш зробити, то і не питимеш", - додав Олександр.

Читайте такожЕкс-футболіст збірної України розповів, як Алієв лупцював його дружину і сина

Дмитро Гордон під час інтерв'ю уточнив, чи правильно він зрозумів, що Алієву під час кодування вшивали препарат "Торпедо".

"Ну вшивали мені, там, спеціальну… У дупу вшивали", - відповів Алієв.

Олександр розказав, що зараз інколи він випиває горілку:

"Якщо людини чотири сидить за столом - 0,7-1 літр можемо випити".

Олександр Алієв: кар'єра та скандали