В матчі п'ятого туру чемпіонату України СК "Дніпро-1" виграв в "Руху". Для львівської команди це перша поразка відтоді, як їх очолив білоруський наставник Леонід Кучук.
Підопічні Ігора Йовічевіча забили всі свої голи в першому таймі. В другій половині зустрічі обійшлося без взяття воріт і рахунок на табло не змінився.
Тепер "Дніпро-1" посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці й має в активі 10 очок. "Рух" відстає від дніпрян на 6 залікових пунктів і розташувався на 12-й позиції.
"Дніпро-1" - "Рух" - 2:0
Голи: Ігнатенко, 27, Назаренко, 35
"Дніпро-1": Кожокару, Лучкевич (Логінов, 79), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек, Ігнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбик
"Рух": Паньків, Мисик, Дідик, Білий, Роман (Кузик, 73), Карасюк, Федорчук, Оріховський (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартинюк, 62), Борячук
Відео голів.
Огляд гри.
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