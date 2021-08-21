"Рух" програв вперше з новим тренером Леонідом Кучуком.

В матчі п'ятого туру чемпіонату України СК "Дніпро-1" виграв в "Руху". Для львівської команди це перша поразка відтоді, як їх очолив білоруський наставник Леонід Кучук.

Підопічні Ігора Йовічевіча забили всі свої голи в першому таймі. В другій половині зустрічі обійшлося без взяття воріт і рахунок на табло не змінився.

Тепер "Дніпро-1" посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці й має в активі 10 очок. "Рух" відстає від дніпрян на 6 залікових пунктів і розташувався на 12-й позиції.

"Дніпро-1" - "Рух" - 2:0

Голи: Ігнатенко, 27, Назаренко, 35

"Дніпро-1": Кожокару, Лучкевич (Логінов, 79), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек, Ігнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбик

"Рух": Паньків, Мисик, Дідик, Білий, Роман (Кузик, 73), Карасюк, Федорчук, Оріховський (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартинюк, 62), Борячук

Відео голів.

Огляд гри.

Українська Прем'єр-ліга: 4-й тур

Автор: Артем Будрін