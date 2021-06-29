Дев'ять років тому, 11 червня 2012 року, збірна України здобула історичну перемогу. "Жовто-сині" під керівництвом Олега Блохіна змогли перемогти у першому матчі для України на чемпіонатах Європи. Це був знаменитий для нашої країни турнір Євро-2012 і національна команда потішила українських вболівальників.

Тоді у вольовому стилі збірна України обіграла команду Швеції з рахунком 2:1, а дубль оформив Андрій Шевченко. Ця гра запам'яталася також маленьким уболівальником на трибунах, котрий потрапив у відео трансляції.

Відеоролик з реакцією 6-річного Тимура на забитий гол збірної України став "вірусним". Дитина відразу ж привернула до себе увагу журналістів. Зараз хлопчина подорослішав і йому виповнилося 15 років.

Тимур поспілкувався з журналістами YouTube-каналу SportArena.

Тінейджер зізнався, що в шестирічному віці він був не готовий до такої уваги до своєї персони. Тимур шокував: він пригадує, що після 5-6 днів зйомок та інтерв'ю у нього почала здавати психіка через таку підвищену та прикуту увагу до його постаті.

В інтерв'ю для SportArena Тимур наголосив, що він не намагався конвертувати свою неочікувану популярність в бізнес чи блогерство.

Але все ж таки Тимур з приємною ностальгією пригадує ті емоції.

"Це просто приємні спогади для мене, для моїх друзів, для моєї сім'ї", - відзначив юнак.

Раніше він відвідував футбольну секцію, але, на жаль, зазнав травми коліна і тепер лише вболівальник. Але Тимур шукає себе в іншому виді спорту та підтримує форму - він займається джиу-джитсу.

Тимур також показав футболку Шевченка, яку легендарний форвард йому подарував у 2012 році. На ній поставили автографи футболісти тої команди, які захищали честь України на Євро 2012.

Швеція - Україна: перед матчем

Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.

Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

Футболісти збірної України оцінили вихід в плей-оф на Швецію.

У попередній раз Україна і Швеція зустрічалися на Євро-2012. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка - 2:1. До цього команди тричі зустрічалися в неофіційних матчах: Україна один раз виграла, один раз програла і ще раз перемогла в серії пенальті.

Вже відомо, який арбітр розсудить поєдинок між шведами та українцями.

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Автор: Артем Будрін