Національна збірна України з футболу в Лізі націй 2022/23 потрапила до групи В1, де битиметься з Ірландією, Шотландією та Вірменією.
Згідно з календарем УЄФА, збірна України стартує в турнірі виїзними зустрічами з Ірландією та Шотландією, які заплановані на 4 та 7 червня 2022 року відповідно.
Шотландська футбольна асоціація на своєму сайті оголосила, що поєдинок проти збірної України відбудеться в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".
Нагадаємо, саме на цій арені 24 березня пройде і матч плей-офф за вихід на Чемпіонат світу в Катарі.
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- За підсумками дебютного розіграшу турніру (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В в Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною.
- У сезоні 2020-2021 Україна повернулася в Дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.
- Збірна України, у якої було 6 очок, в підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.