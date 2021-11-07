"Валенсії "вдалося втекти від поразки в матчі проти"Атлетіко".

У неділю, 7 листопада, в центральному поєдинку 13-го туру чемпіонату Іспанії зустрічалися "Валенсія" і мадридський "Атлетіко".

Команди видали феєричний поєдинок з непередбачуваною кінцівкою. Відкрив рахунок у грі Луїс Суарес, який у першому таймі вивів вперед "Атлетіко". Другий тайм розпочався з голу "Валенсії" на 50-й хвилині, відзначився автоголом Савич. Через 8 хвилин Антуан Грізманн вдруге вивів "матрацників" вперед, після чого на 62-й хвилині Врсалько зміцнив перевагу гостей.

Здавалося, що перемога вже в кишені у "Атлетіко", проте в компенсований час футболісти "Валенсії" зробили справжнє диво. Спочатку на 90+2 хвилині поєдинку Уго Дуро зробив рахунок 2:3, а після, на 90+6 хвилині Дуро оформив дубль у матчі і врятував "кажанів" від поразки.

"Валенсія" - "Атлетіко" - 3:3

Голи: Савич (АГ), 50, Дуро, 90+2, 90+6 - Суарес, 35, Грізманн, 58, Врасалько, 62

"Валенсія": Сіллессен, Фулькье, Альдерете (Вальєхо, 85), Діакабі, Гайя, Солер (Куандреди, 85), Гильямон, Васс (Маркос Андре, 65), Рачич (Муса, 65), Гедеш, Елдер Кошта (Дуро, 85).

"Атлетіко": Облак, Тріпп'єр (Врсалько, 8), Савич, Хіменес, Ермосо, Карраско, Коке, де Пауль (Жоау Фелікс, 87), Суарес (Еррера, 87), Грізманн, Корреа (Кондогбіа, 73).

Попередження: Гільямон, Врсалько, Муса.

Огляд матчу:

Після 13-го туру мадридський "Атлетіко" з 23 балами займає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Валенсія" набрала 17 очок і йде на 10-й позиції.

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Автор: Володимир Медяник