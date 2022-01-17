Український тренер відзначив уболівальників "Дженоа" і атмосферу на стадіоні "Луїджі Ферраріс".

Колишній головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко звернувся до своїх колишніх підопічних після звільнення з італійського клубу.

Український фахівець зазначив, що він і його тренерський штаб робили все можливе, щоб домогтися результату з "Дженоа". Також Шевченко у своєму коментарі відзначив уболівальників "грифонів" і атмосферу на стадіоні генуезького клубу "Луїджі Ферраріс".

Українець закликав керівництво і своїх екс-підопічних зробити все, щоб заради цих фанатів зберегти команду в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.

"За ці два місяці ми з моїм тренерським штабом зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитися в дзеркало, і я знаю, що можу це робити.

Перш ніж піти, я скажу дещо важливе про "Дженоа". Я молодий тренер, але дечого досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу. Я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як "Луїджі Ферраріс": він незвичайний, тому що вболівальники "Дженоа" незвичайні.

Ви повинні спробувати врятувати місце в Серії А для них. За цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас посеред труднощів", - наводить слова Шевченка tuttosport.com.

Читайте такожУ збірній Польщі зробили заяву з приводу можливого запиту ШевченкаНагадаємо, що останній поєдинок генуезці під керівництвом Шевченка провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).

Кандидатами на зміну Шевченка ЗМІ називають німця Бруно Лаббадію або італійця Давіде Баллардіні, який вже 4 рази очолював "Дженоа". У клубі ще думають над цим питанням.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка