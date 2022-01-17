Колишній головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко звернувся до своїх колишніх підопічних після звільнення з італійського клубу.
Український фахівець зазначив, що він і його тренерський штаб робили все можливе, щоб домогтися результату з "Дженоа". Також Шевченко у своєму коментарі відзначив уболівальників "грифонів" і атмосферу на стадіоні генуезького клубу "Луїджі Ферраріс".
Українець закликав керівництво і своїх екс-підопічних зробити все, щоб заради цих фанатів зберегти команду в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.
"За ці два місяці ми з моїм тренерським штабом зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитися в дзеркало, і я знаю, що можу це робити.
Перш ніж піти, я скажу дещо важливе про "Дженоа". Я молодий тренер, але дечого досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу. Я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як "Луїджі Ферраріс": він незвичайний, тому що вболівальники "Дженоа" незвичайні.
Ви повинні спробувати врятувати місце в Серії А для них. За цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас посеред труднощів", - наводить слова Шевченка tuttosport.com.
Читайте такожУ збірній Польщі зробили заяву з приводу можливого запиту ШевченкаНагадаємо, що останній поєдинок генуезці під керівництвом Шевченка провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).
Кандидатами на зміну Шевченка ЗМІ називають німця Бруно Лаббадію або італійця Давіде Баллардіні, який вже 4 рази очолював "Дженоа". У клубі ще думають над цим питанням.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.