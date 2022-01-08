"Дженоа" чекає важливий поєдинок у боротьбі за збереження прописки в Серії А.

У неділю, 9 січня, в рамках 21-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" зіграє проти "Cпеції", кольори якої захищає українець Віктор Коваленко.

Український тренер "грифонів" Андрій Шевченко прокоментував майбутній поєдинок.

"У нас дуже важливий матч проти "Cпеції". Хороший результат наблизить нас до збереження місця в Серії А. Нам потрібно краще розпоряджатися м'ячем і бути активними. Проти "Сассуоло" ми показали хороший перший тайм. Ми могли виступити краще, але не вийшло через прості помилки. Ми повинні усунути помилки в матчі проти "Cпеції". Потрібно зіграти компактно і агресивно. Треба зіграти у свій футбол.

Для нас матч проти "Cпеції" принциповий. Повинні намагатися перемагати, тому що таким чином ми можемо покинути зону вильоту і подати сигнал, що команда хоче боротися. Ми вийшли з періоду, коли ми не перемагали в чемпіонаті протягом тривалого часу.

Готуюся до матчу, думаючи тільки про "Cпеції". Про кубкову зустріч з "Міланом" ми подумаємо пізніше.

Крішіто здав негативний тест на ковід. Він пройде медобстеження, а ми перевіримо його стан. Він і проти "Аталанти" грав з деякими проблемами", - наводить слова Шевченка видання Tuttomercato.

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"Подивимося, як Єбоа впишеться в нашу гру. Коли приходить новий гравець, ви повинні дати йому час потренуватися і адаптуватися.

Я отримав хороші рекомендації від моїх помічників, які бачили Хефті на тренуваннях. Фізично він був в порядку, і ми подумали, щоб дозволити йому грати.

Трансферне вікно закриється в кінці місяця. Клуб будує плани по залученню гравців, в яких ми віримо, що вони – посилення команди. Для збереження місця в Серії А найважливіше - ставлення гравців. Завжди це підкреслював, команда добре показує себе в цьому плані", – сказав Шевченко.

Дженоа - Спеція: де дивитися матч

Побачити поєдинок Серії А, в якому команда Шевченка зіграє проти клубу Віктора Коваленка, можна буде в прямій трансляції на відеосервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 19:30 за київським часом.

Відзначимо, що під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" не зміг виграти жодного матчу в чемпіонаті Італії, п'ять разів "грифони" програли і тричі зіграли внічию.

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