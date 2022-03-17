Томаш Кендзьора повернувся у "Лех".

Правий захисник "Динамо" та збірної Польщі Томаш Кендзьора скористався дозволом ФІФА на зміну клубу через війну в Україні та перебрався до польського "Леха".

До кінця сезону "Лех" орендував 27-річного Кендзьору. Про це повідомляє офіційний сайт команди з Познані.

"Мені тут дуже зручно. Я мав задоволення грати за "Лех", пам'ятаю, що тут було раніше. Хтось залишився тут, можливо, не в самій команді, а в керівництві чи серед інших клубних працівників. Команда змінилася, але якість дійсно висока, і все робиться для досягнення цілей, які були поставлені перед сезоном. Майже два тижні я тренуюся з командою, фізично та морально готовий зіграти найближчої суботи", - сказав Томаш.

Додамо, що Кендзьора є вихованцем "Леха". У 2017 році поляк за 1,5 мільйона євро перейшов у "Динамо".

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