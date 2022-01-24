У понеділок, 24 січня, донецький "Шахтар" зіграв свій перший контрольний поєдинок в рамках навчально-тренувального збору, який "гірники" проводять в Туреччині. Суперником донецького клубу був австрійський "Вольфсбергер". Гра завершилася розгромною перемогою підопічних Роберто Де Дзербі.
Донецька команда пішла на перерву, програючи в один м'яч. У воротах Анатолія Трубіна розписався екс-гравець київського "Динамо" Лука Лочошвілі.
У другій половині гри паритет відновив Георгій Судаков. Гольовий пас на свій рахунок записав зимовий новачок "Шахтаря" Вінісіус Тобіас. Вперед "гірників" вивів Жуніор Мораес з передачі Фернандо. Третій гол на рахунку Тете. А в самому кінці матчу Мораес оформив дубль, довівши рахунок до непристойного.
"Шахтар - "Вольфсбергер" - 4:1
Голи: Судаков, 76, Мораес, 80, Тете, 87, Мораес, 89 - Лочошвілі, 37
"Шахтар"(1-й тайм): Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Мудрик, Алан Патрік, Нерес, Педріньо.
"Шахтар"(2-й тайм): П'ятов, Корнієнко, Вітао, Бондар, Вінісіус, Бондаренко, Маркос Антоніо, Фернандо, Судаков, Тете, Мораес.
"Вольфсбергер": Кофлер, Новак, Дедіч, Лочошвілі, Ясіч, Вернітцінг, Ляйтгеб, Тафернер, Ліндль, Дьєн, Візінгер.
Відео голів:
Свій наступний поєдинок "Шахтар" зіграє в п'ятницю, 28 січня, проти солігорського "Шахтаря". 31 січня донеччани зіграють проти "Црвени Звезди".
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- "Шахтар" не зміг здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Гірники" програли чотири матчі, зігравши внічию двічі - з "Інтером" і "Шерифом". Остаточне положення команд у групі D: "Реал Мадрид" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2.
- В УПЛ "Шахтар" після осінньої частини сезону йде на першій позиції, маючи на два бали більше, ніж у "Динамо". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Шахтар" обіграв "Чорноморець" і вийшов в 1/4 фіналу турніру, де зіграє проти "Львова" на виїзді.
- У матчі за Суперкубок України-2021 "Шахтар" розгромив "Динамо" Київ з рахунком 3:0.