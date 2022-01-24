"Гірники" здобули вольову перемогу над австрійським клубом.

У понеділок, 24 січня, донецький "Шахтар" зіграв свій перший контрольний поєдинок в рамках навчально-тренувального збору, який "гірники" проводять в Туреччині. Суперником донецького клубу був австрійський "Вольфсбергер". Гра завершилася розгромною перемогою підопічних Роберто Де Дзербі.

Донецька команда пішла на перерву, програючи в один м'яч. У воротах Анатолія Трубіна розписався екс-гравець київського "Динамо" Лука Лочошвілі.

У другій половині гри паритет відновив Георгій Судаков. Гольовий пас на свій рахунок записав зимовий новачок "Шахтаря" Вінісіус Тобіас. Вперед "гірників" вивів Жуніор Мораес з передачі Фернандо. Третій гол на рахунку Тете. А в самому кінці матчу Мораес оформив дубль, довівши рахунок до непристойного.

"Шахтар - "Вольфсбергер" - 4:1

Голи: Судаков, 76, Мораес, 80, Тете, 87, Мораес, 89 - Лочошвілі, 37

"Шахтар"(1-й тайм): Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Мудрик, Алан Патрік, Нерес, Педріньо.

"Шахтар"(2-й тайм): П'ятов, Корнієнко, Вітао, Бондар, Вінісіус, Бондаренко, Маркос Антоніо, Фернандо, Судаков, Тете, Мораес.

"Вольфсбергер": Кофлер, Новак, Дедіч, Лочошвілі, Ясіч, Вернітцінг, Ляйтгеб, Тафернер, Ліндль, Дьєн, Візінгер.

Відео голів:

Свій наступний поєдинок "Шахтар" зіграє в п'ятницю, 28 січня, проти солігорського "Шахтаря". 31 січня донеччани зіграють проти "Црвени Звезди".