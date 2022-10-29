Через повітряну тривогу поєдинок був поставлений на паузу, але, на щастя, вдалося дограти.

В 10-му турі чемпіонату України на "Арені Львів" донецький "Шахтар" приймав "Олександрію".

"Гірники" в другому таймі залишилися у меншості, адже Лукас Тейлор отримав червону картку. На ту мить рахунок був 1:1. Кінцівка поєдинку вийшла спекотною: Михайло Мудрик забив на 82-й хвилині, але гості змогли врятуватися і сенсаційно відібрати очки в команди Ігоря Йовічевіча.

Шахтар - Олександрія - 2:2

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Голи: Михайличенко, 42, Мудрик, 82 – Цуріков, 5, Демченко, 87

Шахтар: Трубін – Михайличенко, Бондар, Кривцов, Л. Тейлор – Степаненко (Матвієнко, 62) – Мудрик, Назарина, Бондаренко (Судаков, 61), Зубков (Петряк, 67) – Сікан (Траоре, 62)

Олександрія: Білик – Цуріков, Бабогло, Мельник, Мірошніченко – Дришлюк (Ковалець, 64), Рибалка (Волошин, 85), Демченко – Третьяков, Кожушко (Шулянський, 73), Калітвінцев

Вилучення: Л. Тейлор, 56 (друге попередження)

УПЛ: турнірне положення і календар

"Олександрія" за вісім зіграних матчів набрала 17 очок і займає 4-е місце в турнірній таблиці УПЛ. "Шахтар" з 20 балами - на 2-й позиції. "Дніпро-1" має 22 залікові пункти і посідає перше місце.

"Динамо" має 10 очок після семи матчів. Вони на 9-й сходинці.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Інгульця" 5 листопада, а "Олександрія" поміряється силами з "Колосом".